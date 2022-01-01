Gigabyte G7 (2021, Intel 11th Gen) против G5 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021, Intel 11th Gen)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte G5 (2022)
- Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.99 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12698 vs 9493 баллов
- Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (54 и 48.9 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (857 и 1035 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.99 кг
|Размеры
|395 x 262 x 25.9 мм
|360 x 238 x 23.9 мм
|Площадь
|1035 см2
|857 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|~78.3%
|Боковые рамки
|6 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|62%
|Охват Adobe RGB
|-
|43%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|150 Вт
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2022) +9%
1702
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 (2022) +64%
10616
Cinebench R23 (одноядерный)
1768
1753
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 (2022) +34%
12698
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1635 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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