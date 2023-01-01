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Gigabyte G7 (2022) против Acer Nitro 5 (AN517-42)

60 из 100
Gigabyte G7 (2022)
VS
58 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-42)
Gigabyte G7 (2022)
Acer Nitro 5 (AN517-42)
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Экран 1920 x 1080
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2022) и Acer Nitro 5 (AN517-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.49 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (1040 и 1179 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-42)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15720 vs 12868 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2022)
vs
Nitro 5 (AN517-42)

Корпус

Вес 2.49 кг 3 кг
Размеры 397 x 262 x 25 мм 400.5 x 294.5 x 27.9 мм
Площадь 1040 см2 1179 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~69.9%
Боковые рамки 7 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 59 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1535:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Охват Adobe RGB 71.7% -
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 6 мс 3 мс
Максимальная яркость
G7 (2022)
300 нит
Nitro 5 (AN517-42)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 470 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 (2022) +2%
10757
Nitro 5 (AN517-42)
10557
Cinebench R23 (одноядерный)
G7 (2022) +10%
1799
Nitro 5 (AN517-42)
1641
Cinebench R23 (многоядерный)
G7 (2022)
12868
Nitro 5 (AN517-42) +22%
15720
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G7 (2022)
6.7 терафлопс
Nitro 5 (AN517-42) +30%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 1 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.2 x 9.1 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Сравнения с конкурентами

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