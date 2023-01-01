Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 12500H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte G7 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12868 vs 11873 баллов

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12868 vs 11873 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.1 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.1 и 2.49 кг) Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (100 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (100 и 51 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (882 и 1040 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.1 кг Размеры 397 x 262 x 25 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1040 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~86.2% Боковые рамки 7 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 59 дБ 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1535:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 71.7% 88% Охват DCI-P3 70.4% 99.1% Время отклика 6 мс 67 мс Максимальная яркость G7 (2022) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 470 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 75 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1403 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1296 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 64 Производительность GPU G7 (2022) +29% 6.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79 дБ 84.7 дБ Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 15.2 x 9.1 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.