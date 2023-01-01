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Gigabyte G7 (2022) против Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

60 из 100
Gigabyte G7 (2022)
VS
68 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
Gigabyte G7 (2022)
Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2022) и Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.49 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1040 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17499 vs 12868 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2022)
vs
ROG Strix Scar 17 G733 (2022)

Корпус

Вес 2.49 кг 2.9 кг
Размеры 397 x 262 x 25 мм 395 x 282 x 28.3 мм
Площадь 1040 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~74.1%
Боковые рамки 7 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 59 дБ 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1535:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
Охват Adobe RGB 71.7% 75.3%
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 6 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 100 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 470 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G7 (2022)
6.7 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +106%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79 дБ 48 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.2 x 9.1 см 12.9 x 7.8 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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