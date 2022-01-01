Главная > Сравнение ноутбуков > G7 (2022) или TUF Dash F15 (2022) – что лучше выбрать?

Gigabyte G7 (2022) против Asus TUF Dash F15 (2022)

61 из 100
Gigabyte G7 (2022)
VS
62 из 100
Asus TUF Dash F15 (2022)
Gigabyte G7 (2022)
Asus TUF Dash F15 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2022) и Asus TUF Dash F15 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12868 vs 9818 баллов
Причины выбрать Asus TUF Dash F15 (2022)
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2 и 2.49 кг)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (889 и 1040 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2022)
vs
TUF Dash F15 (2022)

Корпус

Вес 2.49 кг 2 кг
Размеры 397 x 262 x 25 мм 354 x 251 x 20.7 мм
Площадь 1040 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~75.5%
Боковые рамки 7 мм 4.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика - 4 мс
Максимальная яркость
G7 (2022)
300 нит
TUF Dash F15 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 100 / 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 477 / 599 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 (2022) +27%
10757
TUF Dash F15 (2022)
8491
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
G7 (2022) +31%
12868
TUF Dash F15 (2022)
9818

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
G7 (2022)
6.7 терафлопс
TUF Dash F15 (2022)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte G5 (2021) и G7 (2022)
2. Gigabyte G7 (2021, Intel 11th Gen) и G7 (2022)
3. Gigabyte G5 (2022) и G7 (2022)
4. MSI Katana GF66 и Asus TUF Dash F15 (2022)
5. ASUS TUF Gaming F15 (2021) и Asus TUF Dash F15 (2022)
6. Asus TUF Gaming F15 (2022) и Dash F15 (2022)
7. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) и TUF Dash F15 (2022)
8. Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022) и Dash F15 (2022)
9. Acer Predator Helios 300 (PH315-55) и Asus TUF Dash F15 (2022)
10. HP Victus 15 (2022 Intel) и Asus TUF Dash F15 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus TUF Dash F15 (2022) и Gigabyte G7 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры