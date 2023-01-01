Gigabyte G7 (2022) против Dell Alienware x17 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
71
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
62
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
49
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
56
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (2.49 и 3.02 кг)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (1040 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
- Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (87 и 51 Вт*ч)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16885 vs 12868 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|3.02 кг
|Размеры
|397 x 262 x 25 мм
|399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
|Площадь
|1040 см2
|1196 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|~69%
|Боковые рамки
|7 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|59 дБ
|52.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1535:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|100%
|Охват Adobe RGB
|71.7%
|-
|Охват DCI-P3
|70.4%
|-
|Время отклика
|6 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|470 граммов
|1003 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1698
Alienware x17 R2 +5%
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
10757
Alienware x17 R2 +18%
12740
Cinebench R23 (одноядерный)
1799
Alienware x17 R2 +4%
1878
Cinebench R23 (многоядерный)
12868
Alienware x17 R2 +31%
16885
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|79 дБ
|84.3 дБ
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|15.2 x 9.1 см
|11.2 x 6.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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