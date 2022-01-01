Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 51 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte G7 (2022) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Dell G16 Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 12868 баллов

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (972 и 1040 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.44 кг Размеры 397 x 262 x 25 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм Площадь 1040 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~76.4% Боковые рамки 7 мм 6.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1154:1 Цветовой охват sRGB - 98% Охват Adobe RGB - 70.5% Охват DCI-P3 - 68.3% Время отклика - 9 мс Максимальная яркость G7 (2022) 300 нит Dell G16 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 882 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц Ядер 12 14 Потоков 16 20 L3-кэш 18 МБ 24 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) G7 (2022) 1698 Dell G16 +10% 1860 Geekbench 5 (многоядерный) G7 (2022) 10757 Dell G16 +22% 13163 Cinebench R23 (одноядерный) G7 (2022) 1799 Dell G16 +6% 1902 Cinebench R23 (многоядерный) G7 (2022) 12868 Dell G16 +34% 17215

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 75 Вт 90 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU G7 (2022) 6.7 терафлопс Dell G16 +30% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.3 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.