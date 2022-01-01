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Gigabyte G7 (2022) против Dell G16

61 из 100
Gigabyte G7 (2022)
VS
68 из 100
Dell G16
Gigabyte G7 (2022)
Dell G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 51 Вт*ч
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2022) и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 12868 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (972 и 1040 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2022)
vs
Dell G16

Корпус

Вес 2.49 кг 2.44 кг
Размеры 397 x 262 x 25 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
Площадь 1040 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~76.4%
Боковые рамки 7 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1154:1
Цветовой охват sRGB - 98%
Охват Adobe RGB - 70.5%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
G7 (2022)
300 нит
Dell G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 882 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G7 (2022)
1698
Dell G16 +10%
1860
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 (2022)
10757
Dell G16 +22%
13163
Cinebench R23 (одноядерный)
G7 (2022)
1799
Dell G16 +6%
1902
Cinebench R23 (многоядерный)
G7 (2022)
12868
Dell G16 +34%
17215

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G7 (2022)
6.7 терафлопс
Dell G16 +30%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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