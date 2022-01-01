Главная > Сравнение ноутбуков > MagicBook 14 (2021) или VivoBook 15 M513 – что лучше выбрать?

Honor MagicBook 14 (2021) против ASUS VivoBook 15 M513

49 из 100
Honor MagicBook 14 (2021)
VS
44 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
Honor MagicBook 14 (2021)
ASUS VivoBook 15 M513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 14 (2021) и ASUS VivoBook 15 M513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.38 и 1.8 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • На 26% выше максимальная яркость экрана – 315 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (693 и 847 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 4991 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 14 (2021)
vs
VivoBook 15 M513

Корпус

Вес 1.38 кг 1.8 кг
Размеры 322.5 x 214.8 x 15.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм
Площадь 693 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~79.3%
Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 46 дБ 43 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1263:1 -
Цветовой охват sRGB 96.3% -
Охват Adobe RGB 66.1% -
Охват DCI-P3 64.7% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
MagicBook 14 (2021) +26%
315 нит
VivoBook 15 M513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
MagicBook 14 (2021) +27%
1.41 терафлопс
VivoBook 15 M513
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82 дБ 76.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.2 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Honor MagicBook 14 (2021) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Honor MagicBook 14 (2021) vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
3. Honor MagicBook 14 (2021) vs Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
4. Honor MagicBook 14 (2021) vs Acer Aspire 5 (A514-54)
5. Honor MagicBook 14 (2021) vs Apple MacBook Air (Intel, 2020)
6. ASUS VivoBook 15 M513 vs HP Pavilion 15
7. ASUS VivoBook 15 M513 vs Dell Inspiron 15 5510
8. ASUS VivoBook 15 M513 vs Acer Swift 3 (SF314-59)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook 15 M513 и Honor MagicBook 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры