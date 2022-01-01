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Honor MagicBook 15 (2021) против Acer Aspire 3 (A315-58)

50 из 100
Honor MagicBook 15 (2021)
VS
41 из 100
Acer Aspire 3 (A315-58)
Honor MagicBook 15 (2021)
Acer Aspire 3 (A315-58)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 36 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 15 (2021) и Acer Aspire 3 (A315-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг)
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4971 vs 2584 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (42 и 36 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 15 (2021)
vs
Aspire 3 (A315-58)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.8 кг
Размеры 357.8 x 229.9 x 16.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 823 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~77.5%
Боковые рамки 6.2 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 36.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1230:1 -
Цветовой охват sRGB 96.3% -
Охват Adobe RGB 67.5% -
Охват DCI-P3 65.4% -
Время отклика 30 мс -
Максимальная яркость
MagicBook 15 (2021) +7%
320 нит
Aspire 3 (A315-58)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 197 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
MagicBook 15 (2021) +236%
2.822 терафлопс
Aspire 3 (A315-58)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.5 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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