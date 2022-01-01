Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 42 Вт*ч 56 Вт*ч 36 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг)

На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4971 vs 2584 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (42 и 36 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.8 кг Размеры 357.8 x 229.9 x 16.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 823 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~77.5% Боковые рамки 6.2 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 36.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1230:1 - Цветовой охват sRGB 96.3% - Охват Adobe RGB 67.5% - Охват DCI-P3 65.4% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость MagicBook 15 (2021) +7% 320 нит Aspire 3 (A315-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 56 Вт*ч 36 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 197 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU MagicBook 15 (2021) +236% 2.822 терафлопс Aspire 3 (A315-58) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.5 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.2 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.