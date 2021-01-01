Honor MagicBook 15 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.56 и 2.04 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (100 и 42 Вт*ч)
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6912 vs 5048 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|2.04 кг
|Ширина
|357.8 мм
|357.9 мм
|Высота
|229.9 мм
|245.9 мм
|Толщина
|16.9 мм
|16 мм
|Площадь
|823 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|~84.3%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|36.5 дБ
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1230:1
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|100%
|Охват Adobe RGB
|67.5%
|88.8%
|Охват DCI-P3
|65.4%
|99.4%
|Время отклика
|30 мс
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|197 граммов
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MagicBook 15 (2021) +16%
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
4247
5507
Cinebench R23 (одноядерный)
MagicBook 15 (2021) +21%
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048
6912
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|50 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|1280
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|79.5 дБ
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|4x USB 3.1
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.2 мм
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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