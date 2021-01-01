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Honor MagicBook 15 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

56 из 100
Honor MagicBook 15 (2021)
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Honor MagicBook 15 (2021)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 15 (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.56 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (100 и 42 Вт*ч)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6912 vs 5048 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 15 (2021)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.56 кг 2.04 кг
Ширина 357.8 мм 357.9 мм
Высота 229.9 мм 245.9 мм
Толщина 16.9 мм 16 мм
Площадь 823 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~84.3%
Боковые рамки 6.2 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 36.5 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1230:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 96.3% 100%
Охват Adobe RGB 67.5% 88.8%
Охват DCI-P3 65.4% 99.4%
Время отклика 30 мс 43 мс
Максимальная яркость
MagicBook 15 (2021)
320 нит
MacBook Pro 16 (2019) +56%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 197 граммов 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1250 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1280
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MagicBook 15 (2021)
2.822 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +13%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.5 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

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