Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 42 Вт*ч 56 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021) Легче – весит на 240 граммов меньше (1.56 и 1.8 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.8 кг Размеры 357.8 x 229.9 x 16.9 мм 357 x 230 x 18.5 мм Площадь 823 см2 821 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~81.7% Боковые рамки 6.2 мм 5.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Зеленый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 36.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1230:1 - Цветовой охват sRGB 96.3% - Охват Adobe RGB 67.5% - Охват DCI-P3 65.4% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость MagicBook 15 (2021) +28% 320 нит VivoBook S15 S532 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 56 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 197 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX350 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 1354 МГц Boost частота GPU - 1468 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 896 640 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU MagicBook 15 (2021) +50% 2.822 терафлопс VivoBook S15 S532 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.