Honor MagicBook 15 (2021) против Dell Alienware m15 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.56 и 2.11 кг)
- Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (823 и 996 см2)
- На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх
- На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9892 vs 5048 баллов
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|2.11 кг
|Ширина
|357.8 мм
|360.3 мм
|Высота
|229.9 мм
|276.3 мм
|Толщина
|16.9 мм
|17.8-20.5 мм
|Площадь
|823 см2
|996 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|~67.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|36.5 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1230:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.3%
|100%
|Охват Adobe RGB
|67.5%
|-
|Охват DCI-P3
|65.4%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|197 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
4247
Alienware m15 R4 +67%
7089
Cinebench R23 (одноядерный)
MagicBook 15 (2021) +10%
1344
1224
Cinebench R23 (многоядерный)
5048
Alienware m15 R4 +96%
9892
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x4W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|В клавиатуре
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.2 мм
|1.7 мм
|Размер
|-
|9.9 x 5.3 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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