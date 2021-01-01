Главная > Сравнение ноутбуков > MagicBook 15 (2021) или Alienware m15 R5 – что лучше выбрать?

Honor MagicBook 15 (2021) против Dell Alienware m15 R5

55 из 100
Honor MagicBook 15 (2021)
VS
73 из 100
Dell Alienware m15 R5
Honor MagicBook 15 (2021)
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 15 (2021) и Dell Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.56 и 2.76 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (823 и 971 см2)
  • На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх
  • На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12231 vs 5048 баллов
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 15 (2021)
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.56 кг 2.76 кг
Ширина 357.8 мм 356.2 мм
Высота 229.9 мм 272.5 мм
Толщина 16.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 823 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~69.1%
Боковые рамки 6.2 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 36.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1230:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 96.3% 100%
Охват Adobe RGB 67.5% -
Охват DCI-P3 65.4% 100%
Время отклика 30 мс 5 мс
Максимальная яркость
MagicBook 15 (2021) +7%
320 нит
Alienware m15 R5
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 197 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 110-125 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1467 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1778 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 13.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MagicBook 15 (2021)
2.822 терафлопс
Alienware m15 R5 +382%
13.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 79.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера В клавиатуре Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет -
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.2 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) vs Honor MagicBook 15 (2021)
2. ASUS VivoBook 14 M413 vs Honor MagicBook 15 (2021)
3. Apple MacBook Air (Intel, 2020) vs Honor MagicBook 15 (2021)
4. Dell Alienware m15 R4 vs m15 R5
5. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) vs Dell Alienware m15 R5
6. Dell Alienware m15 R3 vs m15 R5
7. ASUS ROG Strix Scar 17 G733 vs Dell Alienware m15 R5
8. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) vs Dell Alienware m15 R5

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m15 R5 и Honor MagicBook 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры