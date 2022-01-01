Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 8897 баллов Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56) Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.2 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 53% более четкий дисплей – 210 против 137 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (661 и 868 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.2 кг Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм Площадь 868 см2 661 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~81.7% Боковые рамки 5.8 мм 0 мм Цвета Серий Черный, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 210 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1179:1 - Цветовой охват sRGB 98.9% 100% Охват Adobe RGB 68.6% - Охват DCI-P3 68.4% - Время отклика 14 мс - Максимальная яркость MagicBook 16 (2022) 300 нит Swift 5 (SF514-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 1:46 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 768 Блоки текстурирования (TMUs) 28 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 24 Производительность GPU MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс Swift 5 (SF514-56) +53% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 80.8 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.2 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.