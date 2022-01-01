Главная > Сравнение ноутбуков > MagicBook 16 (2022) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Honor MagicBook 16 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Honor MagicBook 16 (2022)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 16 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.84 и 2.1 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 9665 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 85% более четкий дисплей – 254 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 16 (2022)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.84 кг 2.1 кг
Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 868 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~86.2%
Боковые рамки 5.8 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 25700:1
Цветовой охват sRGB 98.9% 100%
Охват Adobe RGB 68.6% 88%
Охват DCI-P3 68.4% 99.1%
Время отклика 14 мс 67 мс
Максимальная яркость
MagicBook 16 (2022)
300 нит
MacBook Pro 16 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:46 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 64
Производительность GPU
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +369%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 80.8 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.2 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Honor MagicBook 16 (2022) vs Dell XPS 15 9510 (2021)
2. Honor MagicBook 16 (2022) vs Acer Swift 3 (SF316-51)
3. Honor MagicBook 16 (2022) vs Huawei MateBook 16 (2021)
4. Honor MagicBook 16 (2022) vs Dell Inspiron 16 Plus 7610
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Macbook Air (M1, 2020)
6. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Dell XPS 17 9710 (2021)
7. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Pro 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и Honor MagicBook 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры