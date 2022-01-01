Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 5248 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Легче – весит на 190 граммов меньше (1.65 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.65 кг Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 868 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~79.3% Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм Цвета Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47 дБ 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1179:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 98.9% 99.9% Охват Adobe RGB 68.6% 95.8% Охват DCI-P3 68.4% 99.9% Время отклика 14 мс 3 мс Максимальная яркость MagicBook 16 (2022) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:46 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 446 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 10-45 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1155 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +113% 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 80.8 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.2 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.