Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 56 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч) Причины выбрать Dell Latitude 7530 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.54 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.54 кг Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 357.7 x 229.75 x 17.5-18.23 мм Площадь 868 см2 822 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~81.7% Боковые рамки 5.8 мм 6.2 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1179:1 - Цветовой охват sRGB 98.9% - Охват Adobe RGB 68.6% - Охват DCI-P3 68.4% - Время отклика 14 мс - Максимальная яркость MagicBook 16 (2022) 300 нит Latitude 7530 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 1:46 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 3.3 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 12 12 L3-кэш 16 МБ 12 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MagicBook 16 (2022) 1365 Latitude 7530 +5% 1440 Geekbench 5 (многоядерный) MagicBook 16 (2022) +51% 5906 Latitude 7530 3918 Cinebench R23 (одноядерный) MagicBook 16 (2022) 1368 Latitude 7530 н/д Cinebench R23 (многоядерный) MagicBook 16 (2022) 9665 Latitude 7530 н/д

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс Latitude 7530 +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Макс. громкость 80.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.2 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.