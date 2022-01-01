Главная > Сравнение ноутбуков > MagicBook 16 (2022) или XPS 17 9720 (2022) – что лучше выбрать?

Honor MagicBook 16 (2022) против Dell XPS 17 9720 (2022)

55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
VS
65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
Honor MagicBook 16 (2022)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Honor MagicBook 16 (2022) и Dell XPS 17 9720 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.84 и 2.17 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (868 и 929 см2)
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 9665 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MagicBook 16 (2022)
vs
XPS 17 9720 (2022)

Корпус

Вес 1.84 кг 2.17 кг
Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм
Площадь 868 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~90.3%
Боковые рамки 5.8 мм 4.1 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 98.9% 100%
Охват Adobe RGB 68.6% -
Охват DCI-P3 68.4% -
Время отклика 14 мс 35 мс
Максимальная яркость
MagicBook 16 (2022)
300 нит
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:46 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40
Производительность GPU
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс
XPS 17 9720 (2022) +454%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Макс. громкость 80.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.2 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MagicBook 16 (2022) vs MacBook Pro 16 (2021)
2. MagicBook 16 (2022) vs XPS 15 9510 (2021)
3. MagicBook 16 (2022) vs IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
4. MagicBook 16 (2022) vs Swift 3 (SF316-51)
5. MagicBook 16 (2022) vs Latitude 5530
6. XPS 17 9720 (2022) vs MacBook Pro 16 (2021)
7. XPS 17 9720 (2022) vs XPS 15 9520 (2022)
8. XPS 17 9720 (2022) vs Stealth GS77
9. XPS 17 9720 (2022) vs Gram 17 (2021)
10. XPS 17 9720 (2022) vs Inspiron 16 Plus 7610

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9720 (2022) и Honor MagicBook 16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры