Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 56 Вт*ч - 42 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 4991 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Honor MagicBook 14 (2021) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.38 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (693 и 868 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.38 кг Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 322.5 x 214.8 x 15.9 мм Площадь 868 см2 693 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~78% Боковые рамки 5.8 мм 6.3 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47 дБ 46 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 16.1 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1179:1 1263:1 Цветовой охват sRGB 98.9% 96.3% Охват Adobe RGB 68.6% 66.1% Охват DCI-P3 68.4% 64.7% Время отклика 14 мс 25 мс Максимальная яркость MagicBook 16 (2022) 300 нит MagicBook 14 (2021) +5% 315 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 42 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:46 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 160 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс MagicBook 14 (2021) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 80.8 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.2 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.