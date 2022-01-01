HP 14 (2021) против Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
46
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
28
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
16
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
88
Оценка NanoReview
40
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.46 и 2 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (729 и 992 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
- Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 514% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15494 vs 2522 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 41 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.46 кг
|2 кг
|Размеры
|324 x 225 x 17.9 мм
|363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
|Площадь
|729 см2
|992 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~67.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|9.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|53.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|-
|1363:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|69.7%
|Охват DCI-P3
|-
|68.8%
|Время отклика
|-
|10 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|45 Вт
|280 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|820 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1272
Nitro 5 (AN515-46) +32%
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
2531
Nitro 5 (AN515-46) +316%
10530
Cinebench R23 (одноядерный)
1379
Nitro 5 (AN515-46) +19%
1645
Cinebench R23 (многоядерный)
2522
Nitro 5 (AN515-46) +514%
15494
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|76.3 дБ
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|-
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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