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HP 14 (2021) против Acer Nitro 5 (AN515-46)

40 из 100
HP 14 (2021)
VS
66 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
HP 14 (2021)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 14 (2021) и Acer Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 14 (2021)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.46 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (729 и 992 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 514% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15494 vs 2522 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 41 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
14 (2021)
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 1.46 кг 2 кг
Размеры 324 x 225 x 17.9 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 729 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~67.7%
Боковые рамки 7.1 мм 9.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 53.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1363:1
Цветовой охват sRGB - 98.1%
Охват Adobe RGB - 69.7%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика - 10 мс
Максимальная яркость
14 (2021)
н/д
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 280 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
14 (2021)
1272
Nitro 5 (AN515-46) +32%
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
14 (2021)
2531
Nitro 5 (AN515-46) +316%
10530
Cinebench R23 (одноядерный)
14 (2021)
1379
Nitro 5 (AN515-46) +19%
1645
Cinebench R23 (многоядерный)
14 (2021)
2522
Nitro 5 (AN515-46) +514%
15494

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 24 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48
Производительность GPU
14 (2021)
0.84 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46) +1543%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.3 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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