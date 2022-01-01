Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 7 6800H Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 14 (2021) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.46 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (729 и 992 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 514% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15494 vs 2522 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.46 кг 2 кг Размеры 324 x 225 x 17.9 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 729 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~67.7% Боковые рамки 7.1 мм 9.1 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 53.6 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1363:1 Цветовой охват sRGB - 98.1% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 - 68.8% Время отклика - 10 мс Максимальная яркость 14 (2021) н/д Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 45 Вт 280 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 820 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 384 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 24 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 48 Производительность GPU 14 (2021) 0.84 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +1543% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.3 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.