HP 14 (2021) против Acer Swift 3 (SF314-43)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
46
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
28
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
16
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
88
Оценка NanoReview
40
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 14 (2021)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43)
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.19 и 1.46 кг)
- На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4613 vs 2522 баллов
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.46 кг
|1.19 кг
|Размеры
|324 x 225 x 17.9 мм
|322.8 x 212.2 x 15.95 мм
|Площадь
|729 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~78.9%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
14 (2021) +28%
1272
Geekbench 5 (многоядерный)
2531
Swift 3 (SF314-43) +45%
3669
Cinebench R23 (одноядерный)
14 (2021) +27%
1379
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
2522
Swift 3 (SF314-43) +83%
4613
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|-
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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