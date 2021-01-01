14 (2021) или MacBook Air (Intel, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1000NG4 Intel Core i5 1030NG7 Intel Core i7 1060NG7 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2522 vs 1506 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (Intel, 2020) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.29 и 1.46 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 729 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.46 кг 1.29 кг Размеры 324 x 225 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 729 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.4% Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 8100 об/мин Уровень шума - 45.8 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Цветовой охват sRGB - 98.3% Охват Adobe RGB - 64.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость 14 (2021) н/д MacBook Air (Intel, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Plus Graphics G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU 14 (2021) 0.84 терафлопс MacBook Air (Intel, 2020) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 75.8 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.