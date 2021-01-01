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HP 14 (2021) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

HP 14 (2021)
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
HP 14 (2021)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP 14 (2021) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 14 (2021)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.46 и 1.6 кг)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Видеокарта показывает в среднем на 661-902% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
14 (2021)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.46 кг 1.6 кг
Ширина 324 мм 324 мм
Высота 225 мм 220 мм
Толщина 17.9 мм 19.9 мм
Площадь 729 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~75.8%
Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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