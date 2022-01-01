Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 14 (2021) Легче – весит на 340 граммов меньше (1.46 и 1.8 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (729 и 847 см2) Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 2522 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.46 кг 1.8 кг Размеры 324 x 225 x 17.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм Площадь 729 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.3% Боковые рамки 7.1 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 43 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Матовый Максимальная яркость 14 (2021) н/д VivoBook 15 M513 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 7 Производительность GPU 14 (2021) 0.84 терафлопс VivoBook 15 M513 +32% 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.2 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.