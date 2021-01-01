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HP 14 (2021) против Dell G5 15 5500

HP 14 (2021)
VS
Dell G5 15 5500
HP 14 (2021)
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 14 (2021) и Dell G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 14 (2021)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.46 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (729 и 928 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
14 (2021)
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 1.46 кг 2.34 кг
Ширина 324 мм 365.5 мм
Высота 225 мм 254 мм
Толщина 17.9 мм 24.5 мм
Площадь 729 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.3%
Боковые рамки 7.1 мм 10.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1502:1
Цветовой охват sRGB - 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
14 (2021)
н/д
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 / 230 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
14 (2021) +11%
1208
G5 15 5500
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
14 (2021)
2693
G5 15 5500 +27%
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
14 (2021)
н/д
G5 15 5500
450
Cinebench R20 (многоядерный)
14 (2021)
н/д
G5 15 5500
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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