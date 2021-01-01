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HP 14 (2021) против Dell XPS 13 9310

HP 14 (2021)
VS
Dell XPS 13 9310
HP 14 (2021)
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 14 (2021) и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.2 и 1.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 169 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (589 и 729 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
14 (2021)
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.46 кг 1.2 кг
Ширина 324 мм 296 мм
Высота 225 мм 199 мм
Толщина 17.9 мм 15 мм
Площадь 729 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~88.4%
Боковые рамки 7.1 мм 3.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
14 (2021)
н/д
XPS 13 9310
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 218 граммов

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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