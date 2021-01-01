Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 15 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 376-512% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 249% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 715 баллов

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (41 и 37 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.9 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 868 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~77.5% Боковые рамки 6.6 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость 15 (2021) 250 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP - 6 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 750 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 640 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU 15 (2021) +683% 1.879 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка - Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.