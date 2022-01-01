Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 15 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 376-512% больше FPS в играх

На 256% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 700 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.3 и 1.75 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 41 Вт*ч)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (685 и 868 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.3 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 322.8 x 212.2 x 14.95 мм Площадь 868 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.9% Боковые рамки 6.6 мм 6.5 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 120° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 952:1 Цветовой охват sRGB - 61.8% Охват Adobe RGB - 42.9% Охват DCI-P3 - 41.4% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость 15 (2021) 250 нит Swift 1 (SF114-34) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 158 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP - 6 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 750 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 32 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU 15 (2021) +683% 1.879 терафлопс Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 2933 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина - Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены - Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 73.8 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.