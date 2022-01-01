HP 15 (2021) против Acer Swift 1 (SF114-34)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
44
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
38
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
15
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
80
Оценка NanoReview
41
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 15 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 376-512% больше FPS в играх
- На 256% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2495 vs 700 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.3 и 1.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (685 и 868 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.3 кг
|Размеры
|358.5 x 242 x 19.9 мм
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|Площадь
|868 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|120°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|952:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|61.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|42.9%
|Охват DCI-P3
|-
|41.4%
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|-
|158 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|-
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|2
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
15 (2021) +107%
1222
Geekbench 5 (многоядерный)
15 (2021) +131%
2534
1098
Cinebench R23 (одноядерный)
15 (2021) +205%
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
15 (2021) +256%
2495
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|6 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|2.93 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|-
|Нет
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.8 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|-
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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