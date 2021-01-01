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HP 15 (2021) против Acer Swift 3 (SF313-53)

HP 15 (2021)
VS
Acer Swift 3 (SF313-53)
HP 15 (2021)
Acer Swift 3 (SF313-53)
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Экран 2256 x 1504
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.2 и 1.75 кг)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 201 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (708 и 868 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.2 кг
Ширина 358.5 мм 302.5 мм
Высота 242 мм 233.9 мм
Толщина 19.9 мм 16 мм
Площадь 868 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~76.7%
Боковые рамки 6.6 мм 8.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1494:1
Цветовой охват sRGB - 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
Swift 3 (SF313-53) +76%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR5 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 2666 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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