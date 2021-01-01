15 (2021) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 97-133% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 868 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.6 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 868 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~84.6% Боковые рамки 6.6 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость 15 (2021) 250 нит MacBook Pro 14 (2021) +300% 1000 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 1354 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1278 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 640 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU 15 (2021) 1.879 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +177% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 2666 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина - Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.