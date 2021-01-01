Главная > Сравнение ноутбуков > 15 (2021) или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

HP 15 (2021) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

HP 15 (2021)
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
HP 15 (2021)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-362% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (76 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (713 и 868 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.75 кг 1.6 кг
Ширина 358.5 мм 324 мм
Высота 242 мм 220 мм
Толщина 19.9 мм 19.9 мм
Площадь 868 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~75.8%
Боковые рамки 6.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
ROG Zephyrus G14 GA401 +28%
320 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1354 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 14 (2021) или HP 15 (2021)
2. HP Pavilion 15 или HP 15 (2021)
3. Dell G5 15 5510 или HP 15 (2021)
4. Dell G5 15 5500 или HP 15 (2021)
5. Dell XPS 15 9500 или ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
6. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 или ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
7. ASUS TUF Gaming A15 FA506 или ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
8. Dell Alienware m15 R3 или ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
9. ASUS TUF Dash F15 FX516 или ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и HP 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях