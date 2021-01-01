Главная > Сравнение ноутбуков > 15 (2021) или VivoBook 14 M413 – что лучше выбрать?

HP 15 (2021) против ASUS VivoBook 14 M413

47 из 100
HP 15 (2021)
VS
65 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
HP 15 (2021)
ASUS VivoBook 14 M413
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и ASUS VivoBook 14 M413 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Видеокарта показывает в среднем на 32377-44151% больше FPS в играх
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2574 vs 941 баллов
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (690 и 868 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 1.75 кг 1.4 кг
Ширина 358.5 мм 324 мм
Высота 242 мм 213 мм
Толщина 19.9 мм 17.3 мм
Площадь 868 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.3%
Боковые рамки 6.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
VivoBook 14 M413
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
15 (2021) +18%
1279
VivoBook 14 M413
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
15 (2021)
2386
VivoBook 14 M413 +129%
5462
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
15 (2021)
941
VivoBook 14 M413 +174%
2574

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1354 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
15 (2021)
1.879 терафлопс
VivoBook 14 M413 +58868%
1108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 14 (2021) против 15 (2021)
2. HP Pavilion 15 против 15 (2021)
3. LG Gram 16 (2021) против HP 15 (2021)
4. HP Pavilion 14 (2021) против 15 (2021)
5. Dell G5 15 5500 против HP 15 (2021)
6. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против VivoBook 14 M413
7. ASUS VivoBook S15 S533 против VivoBook 14 M413
8. Dell Inspiron 14 5402 против ASUS VivoBook 14 M413
9. ASUS ZenBook 14 UX435 против VivoBook 14 M413
10. ASUS VivoBook 15 M513 против VivoBook 14 M413

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook 14 M413 и HP 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях