Главная > Сравнение ноутбуков > 15 (2021) или VivoBook S14 S433 – что лучше выбрать?

HP 15 (2021) против ASUS VivoBook S14 S433

HP 15 (2021)
VS
ASUS VivoBook S14 S433
HP 15 (2021)
ASUS VivoBook S14 S433
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и ASUS VivoBook S14 S433 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 S433
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.4 и 1.75 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (690 и 868 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
VivoBook S14 S433

Корпус

Вес 1.75 кг 1.4 кг
Ширина 358.5 мм 324 мм
Высота 242 мм 213 мм
Толщина 19.9 мм 15.9 мм
Площадь 868 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.3%
Боковые рамки 6.6 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
VivoBook S14 S433
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 1354 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP ENVY 14 (2021) или HP 15 (2021)
2. HP Pavilion 15 или HP 15 (2021)
3. LG Gram 16 (2021) или HP 15 (2021)
4. HP Pavilion 14 (2021) или HP 15 (2021)
5. Dell XPS 15 9500 или ASUS VivoBook S14 S433
6. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) или ASUS VivoBook S14 S433
7. ASUS VivoBook 14 M413 или ASUS VivoBook S14 S433
8. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или ASUS VivoBook S14 S433
9. ASUS ZenBook 14 UX435 или ASUS VivoBook S14 S433

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S14 S433 и HP 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях