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HP 15 (2021) против Dell Alienware m15 R5

48 из 100
HP 15 (2021)
VS
77 из 100
Dell Alienware m15 R5
HP 15 (2021)
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и Dell Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.75 и 2.42 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (868 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-362% больше FPS в играх
  • На 393% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4734 vs 961 баллов
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.75 кг 2.42 кг
Ширина 358.5 мм 356.2 мм
Высота 242 мм 272.5 мм
Толщина 19.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 868 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~69.1%
Боковые рамки 6.6 мм 5.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
Alienware m15 R5 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
15 (2021)
1285
Alienware m15 R5 +14%
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
15 (2021)
2384
Alienware m15 R5 +234%
7960
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
15 (2021)
961
Alienware m15 R5 +393%
4734

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1354 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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