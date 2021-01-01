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HP 15 (2021) против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)

48 из 100
HP 15 (2021)
VS
70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
HP 15 (2021)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.75 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (868 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 261-356% больше FPS в играх
  • На 318% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3938 vs 941 баллов
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.75 кг 2.81 кг
Ширина 358.5 мм 357.2 мм
Высота 242 мм 272.1 мм
Толщина 19.9 мм 24.9 мм
Площадь 868 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~69%
Боковые рамки 6.6 мм 5.9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1354 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 7000 МГц 12000-14000 МГц
Шейдерных блоков 640 3840
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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