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HP 15 (2021) против Dell G5 15 5510

HP 15 (2021)
VS
Dell G5 15 5510
HP 15 (2021)
Dell G5 15 5510
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Экран
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и Dell G5 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.75 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (868 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5510
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
G5 15 5510

Корпус

Вес 1.75 кг 2.44 кг
Ширина 358.5 мм 357.2 мм
Высота 242 мм 272.8 мм
Толщина 19.9 мм 24.9 мм
Площадь 868 см2 974 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~68.9%
Боковые рамки 6.6 мм 5.9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
G5 15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 180 / 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
15 (2021) +22%
1310
G5 15 5510
1078
Geekbench 5 (многоядерный)
15 (2021) +21%
4346
G5 15 5510
3595
Cinebench R20 (одноядерный)
15 (2021)
510
G5 15 5510
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
15 (2021)
2000
G5 15 5510
н/д

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 1354 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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