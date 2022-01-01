Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 41 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 15 (2021) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.73 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 868 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.5% Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39.2 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость 15 (2021) +14% 250 нит Inspiron 15 3511 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 305 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц Ядер 2 2 Потоков 4 4 L3-кэш 6 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 15 (2021) +12% 1222 Inspiron 15 3511 1090 Geekbench 5 (многоядерный) 15 (2021) +18% 2534 Inspiron 15 3511 2156 Cinebench R23 (одноядерный) 15 (2021) 1347 Inspiron 15 3511 н/д Cinebench R23 (многоядерный) 15 (2021) 2495 Inspiron 15 3511 н/д

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1100 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU 15 (2021) +124% 1.879 терафлопс Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78.7 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка - Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.