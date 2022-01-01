Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Батарея 41 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 4300U AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Radeon RX Vega 5 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505 На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3410 vs 2495 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 1.83 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм Площадь 868 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~80.4% Боковые рамки 6.6 мм 5.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 600:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость 15 (2021) 250 нит Inspiron 15 5505 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Radeon RX Vega 5 TGP - 12 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 7 нм Частота GPU 1354 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1400 МГц FLOPS 1.879 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 320 Блоки текстурирования (TMUs) 32 20 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7 Производительность GPU 15 (2021) 1.879 терафлопс Inspiron 15 5505 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка - Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.