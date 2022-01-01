Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 3072 x 1920 Батарея 41 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 15 (2021) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.75 и 2.01 кг) Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 На 272% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 2495 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Имеет на 126% более четкий дисплей – 226 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.75 кг 2.01 кг Размеры 358.5 x 242 x 19.9 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм Площадь 868 см2 879 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~84.4% Боковые рамки 6.6 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 3 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 3072 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.4% Охват Adobe RGB - 75.8% Охват DCI-P3 - 74.1% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость 15 (2021) 250 нит Inspiron 16 Plus 7610 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 90 / 130 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 486 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 8 нм Частота GPU 1354 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1500 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU 15 (2021) 1.879 терафлопс Inspiron 16 Plus 7610 +227% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 13.5 x 9.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.