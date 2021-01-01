HP 15 (2021) против Gigabyte G5 (2021)
42
из 100
VS
65
из 100
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Оценка основных функций HP 15 (2021) и Gigabyte G5 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 15 (2021)
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.75 и 2.2 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (868 и 931 см2)
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 163-223% больше FPS в играх
- На 300% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3768 vs 941 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|1.75 кг
|2.2 кг
|Ширина
|358.5 мм
|361 мм
|Высота
|242 мм
|258 мм
|Толщина
|19.9 мм
|24.9 мм
|Площадь
|868 см2
|931 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~72.1%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Цветовой охват sRGB
| -
|99%
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|45 Вт
|150 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
| -
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
|TGP
| -
|75 Вт
|Nvidia Optimus
| -
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
| -
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
| -
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
Порты
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
| -
|Да
Тачпад
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
Всего проголосовало: < 1
Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte G5 (2021) и HP 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!