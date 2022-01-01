Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U - Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire Vero (AV15-51) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.8 и 2.3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (867 и 1129 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.8 кг Размеры 414.7 x 272.2 x 24.3 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 1129 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~77.4% Боковые рамки 15.8 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 106 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость HP 17 300 нит Aspire Vero (AV15-51) н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU HP 17 0.84 терафлопс Aspire Vero (AV15-51) +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.