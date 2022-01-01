Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP 17 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2633 vs 2426 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.2 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (708 и 1129 см 2 )

) Имеет на 48% более четкий дисплей – 157 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.2 кг Размеры 414.7 x 272.2 x 24.3 мм 323.4 x 218.9 x 15.9 мм Площадь 1129 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~76.3% Боковые рамки 15.8 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 106 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1215:1 Цветовой охват sRGB - 96.2% Охват Adobe RGB - 67.3% Охват DCI-P3 - 69.3% Максимальная яркость HP 17 300 нит Swift 3 (SF314-59) 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц Ядер 2 2 Потоков 4 4 L3-кэш 6 МБ 6 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4 Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) HP 17 +8% 1260 Swift 3 (SF314-59) 1163 Geekbench 5 (многоядерный) HP 17 +6% 2504 Swift 3 (SF314-59) 2358 Cinebench R23 (одноядерный) HP 17 +7% 1408 Swift 3 (SF314-59) 1312 Cinebench R23 (многоядерный) HP 17 +9% 2633 Swift 3 (SF314-59) 2426

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 12 Производительность GPU HP 17 0.84 терафлопс Swift 3 (SF314-59) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Нет Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.