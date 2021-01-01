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HP 17 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

44 из 100
HP 17
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
HP 17
Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Экран 3072 x 1920
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 155-211% больше FPS в играх
  • На 169% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2662 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (100 и 41 Вт*ч)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.04 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 113% более четкий дисплей – 226 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (880 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.04 кг
Ширина 414.7 мм 357.9 мм
Высота 272.2 мм 245.9 мм
Толщина 24.3 мм 16 мм
Площадь 1129 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~84.3%
Боковые рамки 15.8 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1600 x 900 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
MacBook Pro 16 (2019) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17 +21%
1332
MacBook Pro 16 (2019)
1097
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2466
MacBook Pro 16 (2019) +97%
4854
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
HP 17
989
MacBook Pro 16 (2019) +169%
2662

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1280
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +281%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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