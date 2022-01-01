Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.8 и 2.3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4837 vs 2633 баллов

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (841 и 1129 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.8 кг Размеры 414.7 x 272.2 x 24.3 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм Площадь 1129 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~79.8% Боковые рамки 15.8 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Белый, Черный, Зеленый, Красный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей 1600 x 900 (Non-Touch) 1600 x 900 (Touch) 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 106 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 563:1 Цветовой охват sRGB - 58.5% Охват Adobe RGB - 40.3% Охват DCI-P3 - 39% Время отклика - 33 мс Максимальная яркость HP 17 300 нит VivoBook S15 S533 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 194 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц Ядер 2 4 Потоков 4 8 L3-кэш 6 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) HP 17 1260 VivoBook S15 S533 +2% 1282 Geekbench 5 (многоядерный) HP 17 2504 VivoBook S15 S533 +67% 4192 Cinebench R23 (одноядерный) HP 17 +8% 1408 VivoBook S15 S533 1309 Cinebench R23 (многоядерный) HP 17 2633 VivoBook S15 S533 +84% 4837

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт 27 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU HP 17 0.84 терафлопс VivoBook S15 S533 +124% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.