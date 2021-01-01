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HP 17 против Dell Alienware m17 R4

44 из 100
HP 17
VS
75 из 100
Dell Alienware m17 R4
HP 17
Dell Alienware m17 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 286% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3821 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 127 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 2.3 кг 2.5 кг
Ширина 414.7 мм 399.8 мм
Высота 272.2 мм 294.6 мм
Толщина 24.3 мм 16.9-22 мм
Площадь 1129 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~70%
Боковые рамки 15.8 мм 8.4 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 1300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 5 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2466
Alienware m17 R4 +232%
8188
Cinebench R20 (одноядерный)
HP 17 +5%
515
Alienware m17 R4
492
Cinebench R20 (многоядерный)
HP 17
989
Alienware m17 R4 +286%
3821

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - Нет, прямое подключение
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1802 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
Alienware m17 R4 +1543%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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