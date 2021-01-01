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HP 17 против Dell G15 5515 (Ryzen Edition)

44 из 100
HP 17
VS
70 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
HP 17
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (2.3 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Видеокарта показывает в среднем на 803-1095% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 298% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3938 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (972 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.81 кг
Ширина 414.7 мм 357.2 мм
Высота 272.2 мм 272.1 мм
Толщина 24.3 мм 24.9 мм
Площадь 1129 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~69%
Боковые рамки 15.8 мм 5.9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
HP 17 +20%
300 нит
G15 5515 (Ryzen Edition)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 240 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 115 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1702 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +1460%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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