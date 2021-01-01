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HP 17 против Dell Inspiron 13 7306

43 из 100
HP 17
VS
50 из 100
Dell Inspiron 13 7306
HP 17
Dell Inspiron 13 7306
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell Inspiron 13 7306 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (1.37 и 2.3 кг)
  • На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4853 vs 2633 баллов
  • Более тонкие рамки – на 46% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 44% меньшую площадь корпуса (630 и 1129 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
Inspiron 13 7306

Корпус

Вес 2.3 кг 1.37 кг
Ширина 414.7 мм 305.2 мм
Высота 272.2 мм 206.4 мм
Толщина 24.3 мм 15.9-16.7 мм
Площадь 1129 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~106.5%
Боковые рамки 15.8 мм -20.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
Inspiron 13 7306
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17 +18%
1299
Inspiron 13 7306
1105
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2631
Inspiron 13 7306 +49%
3910
Cinebench R23 (одноядерный)
HP 17 +28%
1408
Inspiron 13 7306
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
HP 17
2633
Inspiron 13 7306 +84%
4853

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
Inspiron 13 7306 +280%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет Нет
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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