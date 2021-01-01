HP 17 против Dell Inspiron 17 7706
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
64
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
33
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
21
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
59
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
60
Оценка NanoReview
44
Ключевые отличия
Причины выбрать HP 17
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
- На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1913 vs 989 баллов
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 68% более четкий дисплей – 178 против 106 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1012 и 1129 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|2.24 кг
|Ширина
|414.7 мм
|379.8 мм
|Высота
|272.2 мм
|266.4 мм
|Толщина
|24.3 мм
|15.2-19.3 мм
|Площадь
|1129 см2
|1012 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.1%
|~82.8%
|Боковые рамки
|15.8 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|106 точек на дюйм
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1600 x 900 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17 +1%
1332
1313
Geekbench 5 (многоядерный)
2466
Inspiron 17 7706 +73%
4266
Cinebench R20 (одноядерный)
515
Inspiron 17 7706 +3%
531
Cinebench R20 (многоядерный)
989
Inspiron 17 7706 +93%
1913
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Да
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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