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HP 17 против Dell Inspiron 17 7706

44 из 100
HP 17
VS
58 из 100
Dell Inspiron 17 7706
HP 17
Dell Inspiron 17 7706
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell Inspiron 17 7706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1913 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 178 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1012 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
Inspiron 17 7706

Корпус

Вес 2.3 кг 2.24 кг
Ширина 414.7 мм 379.8 мм
Высота 272.2 мм 266.4 мм
Толщина 24.3 мм 15.2-19.3 мм
Площадь 1129 см2 1012 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~82.8%
Боковые рамки 15.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1600 x 900 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
Inspiron 17 7706
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17 +1%
1332
Inspiron 17 7706
1313
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2466
Inspiron 17 7706 +73%
4266
Cinebench R20 (одноядерный)
HP 17
515
Inspiron 17 7706 +3%
531
Cinebench R20 (многоядерный)
HP 17
989
Inspiron 17 7706 +93%
1913

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
Inspiron 17 7706 +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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