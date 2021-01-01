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HP 17 против Dell Vostro 15 5515

49 из 100
HP 17
VS
53 из 100
Dell Vostro 15 5515
HP 17
Dell Vostro 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell Vostro 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.63 и 2.3 кг)
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4578 vs 2633 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (815 и 1129 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
Vostro 15 5515

Корпус

Вес 2.3 кг 1.63 кг
Ширина 414.7 мм 356 мм
Высота 272.2 мм 228.9 мм
Толщина 24.3 мм 17.9 мм
Площадь 1129 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~82.4%
Боковые рамки 15.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TFT LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 500:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
HP 17 +20%
300 нит
Vostro 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17 +30%
1299
Vostro 15 5515
1002
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2631
Vostro 15 5515 +38%
3635
Cinebench R23 (одноядерный)
HP 17 +28%
1408
Vostro 15 5515
1099
Cinebench R23 (многоядерный)
HP 17
2633
Vostro 15 5515 +74%
4578

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
Vostro 15 5515
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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