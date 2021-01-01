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HP 17 против Dell XPS 17 9710 (2021)

40 из 100
HP 17
VS
69 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
HP 17
Dell XPS 17 9710 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 17 и Dell XPS 17 9710 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 228-311% больше FPS в играх
  • На 294% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3901 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 56 Вт*ч большей батареей (97 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 133 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (929 и 1129 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
HP 17
vs
XPS 17 9710 (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.21 кг
Ширина 414.7 мм 374.4 мм
Высота 272.2 мм 248 мм
Толщина 24.3 мм 19 мм
Площадь 1129 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~90.3%
Боковые рамки 15.8 мм 4.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 106 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1600 x 900 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
HP 17
300 нит
XPS 17 9710 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 0 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
HP 17
1332
XPS 17 9710 (2021) +9%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
HP 17
2466
XPS 17 9710 (2021) +107%
5108
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
HP 17
989
XPS 17 9710 (2021) +294%
3901

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
HP 17
0.84 терафлопс
XPS 17 9710 (2021) +415%
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 4x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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